“Esta unidade estava em situação muito precária sem a mínima condição de atender a nossa população”, destacou o prefeito Valdemar Gamba durante a cerimônia de inauguração da nova Unidade Básica de Saúde Ramal do Mogno realizada no início da noite desta segunda-feira (12.09).

A solenidade contou com a presença dos vereadores Oslen Dias dos Santos, o Tuti, presidente da Câmara Municipal, Adelson da Silva Rezende, Ilmarli Teixeira, e Francisco Ailton dos Santos, do Secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, do Secretário de Saúde, José Aparecido dos Santos, moradores e servidores municipais.

Esta é a terceira UBS reformada pela gestão municipal. As outras unidades contempladas com melhorias foram a UBS Ouro Verde no Setor Sul, e a UBS Mundo Novo no Setor Leste, ambas na zona rural do município. As três unidades não recebiam melhorias havia décadas e já não ofereciam condições adequadas para o atendimento da população.

Reformada com recursos próprios do município, a obra executada pelos reeducandos pelo do Projeto Nova Chance contemplou a UBS Ramal do Mogno com cobertura e pintura, portas e janelas de blindex, climatização, calçamento e ampliação da varanda, como espaço de acolhimento das pessoas que aguardam atendimento médico. A Prefeitura de Alta Floresta investiu mais de R$ 50 mil.

“Com muita alegria que entregamos uma unidade nova, toda reformada, climatizada para dar uma condição melhor de atendimento para a população e de trabalho para os nossos profissionais. É assim que vamos trabalhar, por isso estamos com outras obras de reformas de outras unidades em andamento porque queremos que a nossa população seja bem atendida, a saúde é uma das nossas prioridades”, ressaltou o prefeito Chico Gamba.

O Secretário Municipal de Saúde, José Aparecido de Souza, destacou a importância da reforma para o atendimento da população. “Ficamos muito felizes por contribuir neste período em que estamos à frente da pasta para entregar mais uma unidade para a comunidade trazendo mais qualidade de vida, isso vai contribuir para uma melhor autoestima para a comunidade e para os servidores que terão o prazer de trabalhar em um ambiente limpo e bom", ressaltou.