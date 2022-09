A menina de 11 anos denunciou a situação para a professora após uma crise emocional na escola na manhã desta terça-feira (13). Conselho Tutelar foi acionado, após ouvir a criança, que descreveu com detalhes os abusos sofridos, acionou a Polícia Militar.

O suspeito é o padrasto, que foi detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Conforme registro, a criança teve uma crise de choro na escola e encontrou conforto em relatar os abusos sofridos, relatando o estupro com penetração vaginal e anal, que sofria quando estava sozinha com o padrasto.

O suspeito de 32 anos, conforme relatos da criança e confirmações da prima, ameaçava dizendo que se a menina contasse para alguém, ele seria preso e a família passaria fome, visto que o salário da mãe não manteria a casa.



O homem foi detido e negou as acusações, afirmando que convive com a família há 08 anos. Sendo encaminhado à Delegacia. A criança, de 11 anos, ficou sob cuidados do Conselho Tutelar até a saída da mãe, que durante o registro do caso estava no trabalho.