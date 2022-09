O registro inusitado foi feito no início da tarde desta terça-feira (13) no setor D, área central do município de Alta Floresta. O primata foi visto andando pela rua, a situação foi vista como curiosa, a mulher acionou o Corpo de Bombeiros e registrou a situação, o primata não foi capturado.



O registro do Corpo de Bombeiros é de que após acionado, foi enviado ao local um bombeiro e os brigadistas. "O macaco desceu da árvore por três vezes quando o bombeiro subia na mesma, e os brigadistas ficavam no solo com uma rede para capturá-lo. O bichinho quase foi pego, mas acabou evadindo-se pelos telhados das residências, não sendo mais visto por nós".



A orientação do Corpo de Bombeiros é para que em casos de animais silvestres na rua ou em quintais, a guarnição seja acionada para a captura adequada. Se tratando do primata na rua D-1, "O objetivo era capturá-lo para evitar que fosse atropelado no trânsito, contudo, tal animal é difícil de ser pego dada a sua agilidade e destreza em movimentar-se em locais altos."