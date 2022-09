“Queremos agradecer o governo do estado por mais 900 cestas básicas para atender a nossa população principalmente as famílias mais carentes”, disse o prefeito Valdemar Gamba ao receber as cestas básicas com kit de higiene enviadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC-MT), através do Programa Vem ser Mais Solidário.



A entrega das cestas com alimentos e os kits de higiene pessoal e de limpeza aconteceu na sexta-feira (09.09) no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) casa da Família. A partir de agora a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania fará a distribuição das cestas para as famílias inscritas no Castro Único e que estejam sendo acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Centenas de famílias serão contempladas.