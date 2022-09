Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar da cidade de Apiacás, acusado de agressão e manter estupro a uma menor de 15 anos. A vítima é sua ex-namorada e foi ela quem procurou a PM para denuncia-lo.

O caso foi passado à Delegacia de Polícia Civil e conforme a delegada Paula Barbosa, iria pedir ao juízo da Comarca que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva.

“O suspeito, preso, já teve um envolvimento anterior com a adolescente, e inconformado com o término do relacionamento, na data de 12/09/2022, em uma motocicleta, ele teria abordado a adolescente, instante em que tentou reatar o relacionamento. Mas com a negativa por parte da vítima, o suspeito começou a agredi-la com socos, puxões de cabelo”, informou a autoridade policial ressaltando que a violência maior contra a menor foi em um local afastado.

O corpo da jovem, segundo a delegada, está cheio de marcas da violência praticada pelo homem que a teria agredido não apenas com socos, mas com pedaço de madeira.

“E após as agressões, ainda a estuprou e a manteve no local”, documentou a delegada salientando que a adolescente só conseguiu se libertar depois de falar que não estaria magoada e que continuaria namorando com o suspeito.

“A vítima, temendo pela vida, fingiu ter perdoado o agressor e prometeu reatar o relacionamento com ele, tudo isso para que ele a deixasse ir embora”, justificou.

A vítima do estupro e violência física foi levada ao hospital e o suspeito acabou preso. A delegada Paula Barbosa ainda ontem disse que ele poderia ser transferido para o presídio em Alta Floresta.