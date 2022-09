O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 19h30 nesta quarta-feira (14) em Alta Floresta. Apesar da proporção das chamas apenas danos materiais foram registrados. O jovem de 22 anos que conduzia o veículo relatou que retornava para sua residência quando o veículo Cobalt apresentou falha mecânica.

Alerta de que o capô estava aberto e falha na embreagem, estacionou ao lado da via, na rua Emma Balducci Fernandes (T-9), bairro Bom Jesus, próximo ao antigo zoológico, e percebeu que havia chamas na parte frontal embaixo do veículo.



Corpo de Bombeiros foi então acionado e rapidamente a guarnição realizou o combate imediato às chamas, evitando a propagação para o interior do veículo. No veículo não se encontrava nenhuma vítima, apresentando somente danos materiais.

Após o combate direto as chamas, a guarnição de serviço realizou resfriamento e rescaldo do veículo, para evitar reignição do fogo já extinto.