O governo do estado de Mato Grosso tem anunciado principalmente neste ano de 2022 inúmeros investimentos para melhorar o atendimento no setor de segurança. A convocação de servidores para assumirem vários cargos na Perícia Oficial de Identificação Técnica já rendeu muitas publicidades.

No entanto, há unidades como a regional de Alta Floresta que há muito tempo é reclamada a falta de médico legista. Aproveitando a visita do diretor geral da Politec do estado ontem, a cobrança foi feita e ainda, um aviso declarado pelo perito Paullineli Fraga Martins que prometeu não atender mais nenhum caso se não estiver no seu plantão.



Perito Oficial Médico Legista há 8 anos na POLITEC Alta Floresta, Paullineli Fraga Martins parecia engasgado e resolveu desabafar depois de saber que essa semana a regional de Sinop recebeu médicos assim como Nova Mutum e Guarantã do Norte e “Alta Floresta nada. Disseram que nenhum médico quis vir para cá. Agora, um concurso desse. O pessoal (governo), ao invés de colocar uma vaga para cada lugar, deixou todo mundo escolher e Alta Floresta ficou sem ninguém. Viram como somos tratados”, questionou ele ao enviar mensagem em um grupo de servidores.



O médico continua seu desabafo ao dizer que, quando vítimas de traumas não são levadas para outras regiões, a situação sempre ‘cai para cima dele’, mesmo não estando de serviço. “Estamos assim há dois anos, carregando essa situação difícil nas costas. Mas agora não vou atender mais ninguém, nem se for o filho do papa”, comunicou o legista.

Visita do diretor geral



Doutor Paullineli Fraga soube da visita nesta quarta-feira de Rubens Sadão Okada, diretor geral da Politec no estado. A agenda nem seria o caos devido falta de médico, mas o profissional resolveu trazer o problema à tona para tentar ouvir dos governantes que providências serão tomadas e urgentes. “Tem que ser cobrado”, finalizou.