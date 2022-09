Com capacidade para um milhão de litros, estrutura amplia a eficiência operacional do sistema de abastecimento

A Águas Alta Floresta, uma empresa da Iguá Saneamento, e a Prefeitura Municipal inauguraram nesta quarta-feira (14 de setembro) o novo Reservatório Apoiado (RAP) da companhia. Construído na sede da concessionária, com capacidade de armazenar um milhão de litros de água potável, a estrutura irá impactar positivamente o abastecimento de cerca de 51 mil pessoas.

O RAP foi edificado a partir de um método construtivo norte-americano, o que permitiu sua conclusão de forma ágil, tendo ainda como diferencial seu elevado padrão de qualidade. A técnica utiliza uma estrutura de aço parafusado, destacando-se pela inovação e por uma maior praticidade em manutenções e procedimentos de higienização. Com a entrega, o município passa a contar com cinco reservatórios de água potável, localizados em pontos estratégicos.

“Esta obra representa um grande investimento para o saneamento de Alta Floresta. Além de ampliarmos a nossa capacidade de reservação de água tratada em 32% é um importante ganho na qualidade de vida dos nossos clientes, conferindo eficiência operacional e mais segurança ao fornecimento de água”, ressalta Renato Camargo, diretor geral da concessionária”

Além de integrar a estratégia de modernização e aperfeiçoamento do sistema de abastecimento, a iniciativa também faz parte do plano da companhia em reduzir os impactos da estiagem. “O momento requer atenção e o consumo consciente deve ser especialmente priorizado com a adoção de medidas que evitem o desperdício”, destaca Renato.