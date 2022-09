O homem de 37 anos foi preso após tentar contra a vida do próprio irmão na tarde desta quinta-feira (15) no município de Alta Floresta. Alterado o suspeito provocou danos materiais na viatura, sendo conduzido até a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, a vítima de 29 anos relatou que ao chegar em casa por volta das 18h foi surpreendido pelo suspeito, que de faca em punho investiu contra ele. A vítima conseguiu escapar dos golpes e acionou a polícia.



No local os militares conseguiram fazer a detenção do suspeito, colocando ele no compartimento da viatura, o suspeito quebrou a grade e se jogou para fora, sendo novamente contido.

O caso foi registrado no bairro Jardim Imperial como homicídio doloso tentado.