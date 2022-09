Convocados têm 30 dias para apresentar os documentos exigidos no edital e passarem por perícia médica

O Governo de Mato Grosso publicou, em edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira (16), a nomeação de novos médicos legistas para reforço às equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Ao todo foram nomeados 9 profissionais, que atuarão nas coordenadorias regionais de Rondonópolis e Sinop, com atendimento aos municípios de Alto Araguaia, Primavera do Leste e Rondonópolis, e Alta Floresta, Guarantã do Norte, Sinop e Sorriso, respectivamente.

O concurso público da Politec foi realizado em duas etapas, com aplicação da prova objetiva em fevereiro deste ano. Com a homologação do resultado publicada no dia 30 de junho, os primeiros aprovados começaram a ser chamados já no mês de agosto.

Os novos convocados têm 30 dias para apresentar os documentos exigidos no edital e passarem por perícia médica junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.