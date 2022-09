A Polícia Civil informou, esta tarde, que a investigação da delegacia Especializada do Meio Ambiente, em conjunto com a Gerência de Operações Especiais (GOE) constatou na operação “Natura Clamat” (natureza chora), semana passada, o desmatamento e queimada ilegais em áreas rurais de Nova Bandeirante (521 km de Sinop). Sete pessoas que faziam a abertura de estradas formando loteamento sem autorização da secretaria estadual de Meio Ambiente, sem planejamento legal para a execução dos trabalhos, foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil.

A polícia informa que “foram encontrados caminhões e máquinas, com a logomarca da secretaria municipal de Obras de Nova Bandeirantes desmatando fazendo queimada ilegal, bem como identificado que uma das propriedades pertence a um parente do atual prefeito do município”, César Augusto Périgo.

A ação durou três dias e a polícia informa que houve participação de servidores da prefeitura, que faziam a abertura de estradas em regiões próximas as fazendas. Nos interrogatórios, um dos envolvidos, de 20 anos, servidor da secretaria de Obras, assumiu a responsabilidade pelo dano ambiental, e afirmou ter dada ordem dos trabalhos para abertura de estradas sem autorização legal.

O inquérito policial instaurado pela delegacia de Meio Ambiente está em fase final de conclusão, sendo identificados os autores do crime que serão responsabilizados pelo dano ambiental e pelo ilícito penal, além do crime de responsabilidade e contra a administração pública ambiental do Estado.

Através da assessoria, a delegada titular da DEMA, Liliane de Souza Santos Murata Costa, explicou que, conforme mapas do Sistema de Monitoramento de Desmatamento e Queimadas do Estado, a região faz parte do Bioma Amazônico, entretanto, no último ano “a área foi completamente devastada”.

Outro lado

Só Notícias tentou contato com a prefeitura de Nova Bandeirantes que ainda não se manifestou.