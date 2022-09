O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (16) no setor F, área central do município de Alta Floresta. As vítimas foram levadas para atendimento médico, rondas foram realizadas, mas a suspeita não foi localizada.



Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 15h10 a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local os militares encontraram as duas vítimas, mulheres com idades de 23 e 24 anos, que relataram que estavam sentadas em frente ao bar quando a suspeita se aproximou, com um canivete desferiu vários golpes contra uma das vítimas e a jogou no chão.



A segunda vítima tentou defender, quando recebeu um golpe de canivete e vários socos no rosto, chegando a quebrar três dentes. As mulheres foram conduzidas para atendimento, rondas foram realizadas, mas a suspeita não foi localizada. O caso registrado.