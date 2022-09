Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima de apenas 07 anos. A criança apresentava ferimentos na cabeça e braço, recebendo os primeiros cuidados e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.



A mãe da criança relatou que ela estava brincando na rede, por volta das 11h na manhã desta sexta-feira (16), quando a viga quebrou caindo sobre a criança. No local, no bairro Bom Jesus, os militares encontraram a vítima com corte na cabeça e uma contusão no braço esquerdo.



A criança foi deixada sob cuidados médicos.