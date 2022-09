O caso foi registrado no bairro Bom Pastor no final da tarde deste sábado (17), no município de Alta Floresta. A vítima de 23 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para atendimento médico, com lesões de arma branca nas costas.



Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada com relatos da tentativa de homicídio, Corpo de Bombeiros também foi acionado. No local os militares encontraram a vítima caída, a testemunha relatou que a vítima bateu no portão pedindo ajuda e que a suspeita se evadiu do local.



A vítima foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros para atendimentos médicos no Hospital Regional Albert Sabin. A suspeita identificada, não encontrada na residência. Em deslocamento e rondas para a residência da mãe da suspeita, os militares se depararam com outra situação de risco que envolvia uma criança, as buscas pela suspeita foram então cessadas.



O caso foi registrado como homicídio doloso tentado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.