A mulher de 21 anos acabou detida e conduzida à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil após abordar a viatura da Polícia Militar que seguia em rondas de atendimento a ocorrência de tentativa de homicídio.

A mulher estava alterada, com as vestes rasgada, com uma criança no colo, afirmando que mãe a trancou para o lado de fora e que estava com a sua outra filha e que temia que mãe fizesse mal para a criança, pois sofre de transtorno depressivo.



Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição seguia em rondas pouco após as 18h passando pelo bairro São José Operário em Alta Floresta, quando os militares prestaram apoio a mulher, que exalava odor etílico, intermediando a conversa com a mãe dela.

A senhora de 41 anos passou a relatar que estava com medo da filha, pois ela estava agressiva e já havia feito ameaça com facão em punho. Ao abrir o portão a mulher passou a ficar ainda mais alterada, investindo contra a mãe e foi contida pelos militares, sendo algemada e posta no compartimento de transporte da viatura.



A mulher que abordou os militares, utiliza equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira) diante a situação passou dizer que não retornaria à cadeia. Se manteve alterada, durante registro na Central de Operações da Polícia Militar começou a se debater, tentando se livrar da algema, batendo com a cabeça no chão.

Diante a situação foi acondicionada na viatura onde continuou a se debater até ser levada à Delegacia para as providências cabíveis.