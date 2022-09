“Esse é o segundo passo do processo de ocupação da região da Amazônia. Primeiro, acontece o desmatamento, que vem seguido do fogo”, explica a diretora-executiva da Rede Pró UC, Angela Kuckzach. “A ocupação avança ano após ano, mas a preocupação maior é que, agora, ela está acontecendo também dentro das unidades de conservação”.

“O que vai acontecer em seguida com a área: vai virar, provavelmente, pastagem ou, nas regiões mais planas, monocultura. É assim que acontece a ocupação da Amazônia. O triste, neste caso, é que a gente está falando de um dos parques estaduais mais importantes do sul da Amazônia, com uma alta taxa de biodiversidade, com espécies que só ocorrem aqui”, reforça.

O imbróglio jurídico vivido pelo parque, depois que a Justiça solicitou que o estado extinguisse a reserva e o Ministério Público Estadual recorreu da decisão, provocou o avanço do desmatamento na região, segundo a rede.

“O fogo é um instrumento para acabar com esse parque e o Poder Público não tem agido da forma como deveria agir. Existe um efetivo muito pequeno do Corpo de Bombeiros, hoje, na região, agindo. A gente vem pedindo para Sema [Secretaria Estadual de Meio Ambiente], mas esse apoio não vem chegando e o resultado é a Floresta Amazônica queimada, a Floresta Amazônica virando cinza”, alerta.

Segundo ela, este é o primeiro ano em que um incêndio é registrado na região.

“Se o Poder Público não tomar conta, ano que vem, o fogo vem, de novo, e termina de destruir o que já se iniciou e, em seguida, vem a pastagem. É desse jeito que as áreas de florestas nativas do Brasil, da Amazônia, que pertencem a toda sociedade, são ocupadas”, diz.