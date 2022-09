A vereadora Ilmarli Teixeira e os vereadores Adelson Rezende e Maninho (em exercício) se reuniram na manhã de quinta-feira (15.09), na sala de reuniões da Câmara Municipal, com José Rodrigues Rocha Júnior, Diretor Regulador da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, e reforçaram as cobranças principalmente por providências com relação às reclamações da população sobre transporte público intermunicipal, distribuição de energia elétrica e as condições das rodovias estaduais principalmente a MT-208.

“Esta reunião foi de grande valia porque vem justificar que a atuação da AGER buscando ouvir os parlamentares, conversar com o prefeito, verificar os defeitos que devem ser regulados que é a função principal da AGER”, destacou o vereador Adelson Servidor.

“Essas cobranças são necessárias porque a população de Alta Floresta e região cobram principalmente da empresa Via Brasil acostamento, resgate, condições e manutenção da pista e o diretor José Rodrigues disse que providências estão sendo tomadas, mas que é preciso rever o contrato de concessão. Então, precisamos envolver o cidadão, a própria AGER, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para que nós possamos de fato minimizar e resolver num tempo curto todas essas necessidades”, frisou a vereador Ilmarli.

A vereadora destacou a importância do diálogo para encontrar soluções para os problemas que afetam a população, como o transporte intermunicipal e os serviços de energias elétricas, apontados pela AGER como líderes de reclamações após a audiência pública realizada em Alta Floresta.

“É preciso estarmos atentos a essas cobranças e parabenizar porque é através do diálogo, do conjunto das ações, principalmente partilhadas que os problemas podem ser resolvidos”, frisou.

José Rodrigues destacou a manifestação positiva da empresa Via Brasil para a antecipação de obras de estruturação principalmente na MT-208, como resultado da mesa de mediação aberta após a audiência pública realizada em dezembro de 2021 em Alta Floresta.

“A empresa já apresentou o projeto e a prefeitura já concordou com o investimento que será feito, agora passamos para o processo de formalização junto a Secretaria de Infraestrutura para que a empresa inicie a execução de uma obra extremamente relevante e urgente”, afirmou ao informar a previsão de execução de uma rotatória.

“Será celebrado um termo aditivo ao contrato pela Secretaria de Infraestrutura do Estado com o novo cronograma de obras para a execução”, completou.

José Rodrigues afirmou que o aumento das reclamações contra o transporte intermunicipal e também dos serviços de energia elétrica, assim como as demandas da MT-208, são resultado do trabalho dos vereadores.