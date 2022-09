Programada para acontecer em três etapas na zona urbana do município, a vigilância ambiental, da secretaria municipal de saúde, realizou a primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica animal no último sábado, 17 de setembro, atendendo 08 bairros, vacinando o total de 1.908 animais.

A primeira etapa atendeu os bairros Vila Nova, Boa Esperança, Jardim das Flores, Cidade Bela, Jardim Imperial, Bom Pastor, Setor Norte 2, Setor Norte 3 e Bom Jesus, nos pontos foram registrados a vacinação de 1.678 cães e 230 gatos.

A vacinação antirrábica animal vem sendo realizada simultaneamente na zona rural, registrando 5.845 animais vacinados, totalizando 7.753 nas zonas urbana e rural.

A próxima etapa acontecerá no dia 24 de setembro, atendendo no horário entre às 07h e as 16h. Atenção, não podem ser vacinados animais que estejam doentes, fêmeas prenhas ou amamentando.

Confira os pontos de vacina:

Setor Local São José Operário Pátio da Igreja Católica Setores: RI, B e D Pátio da Amorib Boa Nova Pátio da Igreja Católica Setores: E, G e GS Pátio da Igreja Católica e São Francisco G-3 Setores: A, C em frente a Secretaria de Educação Setor F, H e J Pátio da Igreja Luterana

A terceira e última etapa está prevista para o dia 08 de outubro nos seguintes locais: