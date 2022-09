O homem de 37 anos possuía um caderno com anotações dos furtos realizados e dos furtos pretendidos, onde constavam a data, a hora e o método a ser utilizado. Na residência foram recuperados vários objetos furtados, que juntos somam o valor de pouco mais de R$ 200 mil.

A prisão aconteceu após ação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil no município de Paranaíta no final da tarde desta segunda-feira (19). Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o homem cometeu vários furtos ao longo de dois anos, tendo como uma das vítimas a gestão pública de Paranaíta, hotel da cidade e até mesmo obras. Para a retirada dos objetos furtados foi necessário o uso de seis caminhões da prefeitura para retirar todos os objetos da residência.



Com grande sistema de organização, o suspeito utilizava, além do caderno de anotações, um computador para auxiliar e um sistema de etiquetas e potes organizando todos os materiais furtados. O homem foi identificado momentos após um furto ocorrido, preso ainda em flagrante no final da tarde.



O suspeito possui um veículo Prisma, que estava sem o banco traseiro, que era utilizado para o transporte dos produtos furtados. O homem foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências, onde permanece a disposição da justiça.