A prefeitura vai modernizar 8 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e está previsto em edital investir R$ 792, em recursos próprios. Será contratada empreiteira para fornecimento e instalação de vidros temperados, madeiras, placas de alumínio composto, pisos e outros materiais. A licitação será no próximo dia 26.

Também devera ser feita a troca de esquadrias (portas, janelas e portões), paredes divisórias, vigas de apoio e acabamento interiores. Os materiais deveram ser entregues no prazo de 25 dias.

De acordo com a prefeitura, as melhorias têm o intuito de modernizar as áreas de atendimento e ampliar o conforto da população que busca pelos serviços de saúde.