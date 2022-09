Um caso de desmatamento foi divulgado na imprensa regional no último final de semana, fatos que, já foram esclarecidos e que nesta terça-feira (20) a prefeitura emitiu uma nota oficial sobre o tema.



Na nota a prefeitura informa que os maquinários estavam no local a trabalho da secretaria municipal de infraestrutura e que não há envolvimento com o desmate e nem mesmo força de fiscalização ambiental. Afirmando que os fatos divulgados na imprensa regional são mentirosos.

Confira a nota na íntegra:



“NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT, vem, pelo presente, prestar esclarecimento acerca das FALSAS NOTÍCIAIS, referente a prática de desmatamento e queimadas ilegais em áreas rurais do Munícipio de Nova Bandeirantes/MT, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Primeiramente, cumpre esclarecer que a Prefeitura vem executando os trabalhos de revitalização, reforma e ampliação da Estrada Tamarana, após aprovação da Lei Municipal nº. 1269/2021, com as devidas autorizações dos proprietários da Reserva Marupá, que realizaram doação de aproximadamente 12 a 14 metros para que a Prefeitura pudesse executar a abertura da estrada. Importante mencionar que referida estrada é ligada a Linha do Professor Manoel, sentido Paranorte, que irá beneficiar mais de 200 famílias que residem nessa localidade, já que com a abertura da referida estrada, será reduzido cerca de 75 quilômetros, facilitando a acessibilidade das famílias, para se deslocarem até a Sede do Município. Além disso, o Ministério Público Estadual vem cobrando providências do Município, já que nessa região residem crianças que necessitam se deslocar até à escola.

Referente a prática de desmate ilegal em propriedades particulares por parte da Prefeitura Municipal, trata-se de notícias falsas, eis que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou os trabalhos de revitalização, reforma e ampliação posteriormente as práticas irregulares cometidas naquela localidade, onde a Secretaria de Infraestrutura não tem poder de fiscalização ambiental, executando apenas o serviço composto no plano de obra, sendo assim, cada proprietário é responsável pelo passivo ambiental ocorrente na sua propriedade.

Por fim, a Prefeitura de Nova Bandeirantes lamenta a postura dos responsáveis envolvidos na disseminação dessa Fake News, além de não compactuar com quaisquer práticas de crimes ambientais, e nos colocamos à disposição da população para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT, 19 de setembro de 2022."

Na última sexta-feira, a Polícia Civil informou que realizou, em Nova Bandeirantes, a operação “Natura Clamat” (natureza chora) e sete pessoas que faziam a abertura de estradas formando loteamento sem autorização da secretaria estadual de Meio Ambiente, sem planejamento legal para a execução dos trabalhos, foram encaminhadas à delegacia. A polícia informou que “foram encontrados caminhões e máquinas, com a logomarca da secretaria municipal de Obras de Nova Bandeirantes desmatando fazendo queimada ilegal, bem como identificado que uma das propriedades pertence a um parente do atual prefeito do município”.

Através da assessoria, a delegada titular da DEMA (Delegacia de Meio Ambiente), Liliane de Souza Santos Murata Costa, explicou que, conforme mapas do Sistema de Monitoramento de Desmatamento e Queimadas do Estado, a região faz parte do Bioma Amazônico, entretanto, no último ano “a área foi completamente devastada”.

Diferente do informado anteriormente por Só Notícias, a área fiscalizada não pertence ao prefeito César Augusto Périgo, mas seria de um parente dele, conforme a informação policial. O conteúdo anterior foi corrigido.