O caso foi registrado como estupro, após a vítima de 44 anos desabafar a dificuldade financeira com um estranho no Terminal Rodoviário em Alta Floresta. O idoso foi preso e encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



A mulher acionou a Polícia Militar pouco após as 16h nesta terça-feira (20), dizendo que havia sido vítima de estupro, provocado pelo homem de 70 anos. Os militares se deslocaram até o endereço repassado pela vítima no setor D, onde a ela passou a relatar o ocorrido.



A mulher relatou que estava no terminal rodoviário na manhã quando o suspeito se aproximou perguntando se ela queria beber alguma coisa com ele. Inicialmente ela negou dizendo que aguardava o ônibus. O idoso permaneceu por perto e a mulher passou a desabafar a situação financeira complicada que passava, então o suspeito lhe ofereceu a quantia de R$ 1.500,00 para que a mesma mantivesse relações sexuais com ele. Diante a proposta a mulher seguiu com o suspeito até a residência dele.



A vítima relatou ainda que, durante o ato sexual, o suspeito "fez coisas" que ela "nunca tinha feito na vida", que o suspeito queria fazer sexo anal, que ela recusou e conseguindo se desvencilhar do suspeito saiu do quarto, onde o suspeito permaneceu se masturbando. Por se sentir violada a mulher acionou a Polícia Militar.



Diante os relatos da vítima, o homem foi preso, o caso registrado como estupro, e conduzido à Polícia Civil para as providências cabíveis.