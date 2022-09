Lero Antônio de Souza de 43 anos foi preso pela Polícia Militar do 9º Comando Região no município de Carlinda no início da tarde desta quarta-feira (21). Condenado pela justiça do estado de São Paulo e foragido de uma cadeia do estado do Pará, o homem residia em Mato Grosso, com família constituída no município de Carlinda.

Encaminhado para Alta Floresta onde permanece a disposição da justiça. Conforme o comandante do 8º BPM, o núcleo de inteligência da Polícia Militar foi informado pela Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, que o foragido poderia estar em Carlinda.

Com o levantamento feito, nesta quarta-feira o suspeito foi abordado, tentou fugir, mas acabou detido. Lero Antônio de Souza foi condenado a 43 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por duplo homicídio qualificado em São Paulo.

No ano de 2019 chegou a ser preso no início do mês de setembro durante uma barreira da Polícia Federal, e dias depois foi resgatado pelo irmão da cadeia onde estava detido. O irmão foi preso no mês de outubro do mesmo ano, mas Lero permanecia foragido.



Diante os fatos o homem foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta, onde permaneceu a disposição da justiça.