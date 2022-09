O acidente foi registrado por imagens do circuito de segurança de um posto de combustíveis no bairro Cidade Alta em Alta Floresta e foi amplamente divulgada nas redes sociais momentos após o ocorrido. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao motociclista de 28 anos, que apresentava apenas escoriações.



O caso ocorreu as 17h40 nesta quarta-feira (21). A carreta seguia sentido centro ao bairro Cidade Alta, quando na rotatória do setor acabou atingindo e arrastando o motociclista. A motocicleta ficou presa nas rodas traseiras da carreta. As imagens mostram o momento em que a carreta passou em cima do motociclista.



O condutor relatou que ao perceber que havia algo enroscado parou imediatamente. Permanecendo no local até a chegada da Polícia Militar. O motociclista foi levado consciente ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde ficou sob cuidados médicos.