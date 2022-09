O suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte , e recebeu multa no valor de R$ 500 mil pelo crime de fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

A arma também foi encaminhada à delegacia de Guarantã do Norte e a escavadeira deixada na prefeitura de Novo Mundo. A ação faz parte da operação Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio do Ministério do Meio Ambiente.