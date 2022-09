A Prefeitura de Alta Floresta realizou nesta quinta-feira, 22 de setembro, Audiência Pública para apresentar a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2023. O evento foi realizado no auditório do SISPUMAF, aberto para toda comunidade e transmitido pela fanpage da prefeitura no Facebook, com objetivo de dar transparência aos gastos públicos e ações desenvolvidas na cidade, estabelecendo assim o diálogo com o cidadão que é uma prioridade da gestão municipal.

Com a presença do prefeito Valdemar Gamba e secretários, a apresentação foi conduzida pelo Diretor de Planejamento Marcos Roberto Tiso. A LOA é um instrumento que estima as receitas e fixa as despesas públicas para os programas e ações que serão executados em um exercício financeiro.

A lei tem a vigência de um ano e tem que estar em sintonia com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). É elaborada pelo Poder Executivo, que detalha as despesas e as receitas programadas para o próximo ano.

A audiência na íntegra está disponível na íntegra em nossa fanpage.