Uma ação rápida da Polícia Militar de Alta Floresta resultou na captura de dois elementos apontados como suspeitos de assaltos no município e ainda, estavam com uma moto que foi roubada na noite de segunda-feira.

O veículo Honda 2008, que era da cor vermelha, já tinha sido descaracterizado. Estava sem placa e a cor agora era preta. Os suspeitos foram vistos rondando mercados pelo bairro Cidade Bela. Foi quando a PM recebeu a informação e foi checar. Mas quando os elementos viram a viatura, saíram em fuga, foram seguidos e já na Avenida Mato Grosso, abordados. Ele tentaram escap

ar, mas não conseguiram devido ao cerco policial.



Pistola

No momento em que foram abordados, os elementos usando camisetas manga longa camuflada já demonstraram nervosismo e um deles, maior de 18 anos, ao ser revistado, tinha uma pistola de fabricação francesa, calibre 765.

O menor de 16 anos, comparsa do maior, tem mandado de internação em aberto devido delitos praticados em Alta Floresta. “O outro participou de um assalto a uma casa ao lado de uma cerealista onde ficaram à noite toda e saíram levando uma pistola”, informou a PM não descartando que certamente iriam assaltar novamente se não fossem pegos.



A motocicleta Honda 150 que estava com eles é a que foi roubada na segunda-feira na Rua D-7, de uma universitária de 21 anos. A vítima, ainda em choque, foi com a mãe e o pai fazer o reconhecimento do veículo e ainda contou à PM que pelo menos um dos suspeitos estava na ação criminosa.



Os dois foram encaminhados à Delegacia onde o caso segue investigado.