Durante dois dias servidores, com acompanhamento do juiz eleitoral da 24ª Zona se mobilizaram para fazer todos os testes das urnas que serão usadas no município de Alta Floresta, sede da 24ª Zona e ainda nas cidades de Carlinda e Paranaíta.

O processo de carga e lacre como é chamado, é aberto à população e principalmente aos delegados, fiscais de partidos “tudo visando demonstrar a total transparência”, completou o juiz eleitoral, Tibério Dilo Sena, assegurando que a 24ª Zona está preparada para o pleito de 2 de outubro quando quase 59 mil eleitores poderão ir às urnas para votação à presidência da República, governo do estado, senado, câmara federal e assembleia legislativa.

A Justiça Eleitoral informa que a votação começará às 7 horas da manhã, mas que uma hora antes os servidores já estarão trabalhando, refazendo testes, afim de não ter nenhuma urna prejudicada. “Mas teremos as urnas de contingência se houver necessidade, por isso fazemos todos os testes”, explicou o chefe do Cartório Eleitoral, Alex Arruda.

Conforme a Justiça eleitoral, Alta Floresta terá 119 urnas para atender todas as suas seções. E além dessas, 20 ficarão disponibilizadas como contingência. Já o município de Paranaíta contará com 29 urnas e Carlinda com 27 urnas.

Além dos servidores da Justiça Eleitoral, cedidos pela prefeitura e mesários voluntários, o juiz responsável pela 24ª Zona informou que em 2 de outubro a segurança terá o reforço de pelo menos 40 por cento “tudo para assegurar o pleito mais seguro possível, sem intercorrência”, explicou o magistrado, otimista para que tudo transcorra de forma mais tranquila possível.

Carros envelopados

O juiz eleitoral, durante o processo de lacre e carga das urnas comentou que, apesar da tranquilidade em relação a denúncias no período de campanha, há observações a serem feitas e que pessoas que estariam cometendo exageros em propaganda política, como envelopamento de carros poderão sofrer sanções futuras.

O magistrado disse que há normatização sobre o tamanho de propaganda e é notório segundo ele, casos fora do permitido e que por essa razão uma fiscalização poderá ser intensificada e que principalmente no dia do pleito, medidas severas poderão ser tomadas, como notificações, multas e apreensões de veículos. “Responsáveis poderão responder por crime eleitoral, dependendo o caso”, comunicou.