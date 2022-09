Por meio do programa de voluntariado da Iguá Saneamento, Voluntariguá, a secretaria municipal de Assistência Social e Cidadania recebeu 50 caixas de água para ser entregue às famílias que são atendidas pelo Centro de Referência em Assistência Social – CRAS.

O ato de entrega foi realizado na manhã de quarta-feira (21) na sede do Cras Conviver, localizado no setor E. As caixas d’água visam o auxílio no armazenamento da água no decorrer do período de estiagem, quando acontece o racionamento na distribuição.

O prefeito Valdemar Gamba participou da entrega, feita pelo diretor operacional Christopher Alves e colaboradores da companhia. Algumas famílias beneficiadas estiveram presentes. As caixas doadas atenderão famílias atendidas pelas duas unidades, Cras Conviver e Cras Casa da Família.