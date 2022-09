Militares do 5º pelotão de Polícia Militar fizeram a prisão de um homem de 31 anos acusado de feminicídio na manhã deste domingo (25) no município de Nova Bandeirantes. Sonia Silveira de Oliveira de 43 anos foi morta com golpes de faca no estabelecimento comercial onde trabalhava, outra mulher também foi ferida pelo suspeito.



O caso foi registrado nas proximidades do Campo do Capanema, em um bar onde a vítima trabalhava. Conforme relatos, o suspeito chegou ao estabelecimento, ficou no local por alguns minutos, se dirigiu em direção a mulher que é sua ex-convivente, a proprietária tentou intervir na ação, mas acabou sendo atingida por um golpe de faca nas costas, o suspeito seguiu até a ex-mulher e desferiu golpes de faca no pescoço da vítima.



A mulher faleceu no local, Polícia Militar e Polícia Civil foram acionados para a preservação do local, o suspeito foi detido momentos após e encaminhado para a delegacia, onde permaneceu a disposição da justiça.