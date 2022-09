A prefeitura de Alta Floresta assinou contrato com uma empreiteira que irá executar as obras de pavimentação asfáltica em diversas ruas do bairro Jardim Universitário. Os serviços deverão ser concluídos em 180 dias, conforme previsto no contrato.

As obras abrangem 4,4 mil metros de extensão e 29,7 mil metros quadrados no total. O investimento total será de R$ 5,8 milhões. Deste montante, R$ 3 milhões serão repassados pelo governo do Estado, por meio da secretaria estadual de Infraestrutura (Sinfra). O restante será de contrapartida do município.

No Nortão, diversos municípios foram contemplados com repasses da Sinfra para execução de obras de asfalto. Em Feliz Natal (130 quilômetros de Sinop), o investimento aproximado é de R$ 1,2 milhão e contempla a pavimentação das ruas Camboriú, Laguna, Florianópolis, Projetada B, Projetada A e Uruguai.

Para Novo Horizonte do Norte, o Governo do Estado anunciou repasse de R$ 700 mil ao município para asfaltar as ruas do loteamento Viva Brasil. Ainda foram destinados mais R$ 513 mil do Estado para a compra de material voltado a asfaltar 12 ruas e avenidas urbanas.