O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (26) no bairro Jardim Universitário em Alta Floresta, a residência foi consumida pelas chamas, não houve vítimas.

Conforme informações colhidas no local, a mulher relatou que não se sentia bem e estava no quarto deitada, a criança estava na sala, quando ela percebeu que as chamas já estavam altas, suspeitando que a criança tenha provocado acidentalmente o incêndio em um colchão.



A moradora conseguiu sair com a criança, vizinhos auxiliaram na remoção do veículo, que também foi atingido pelas chamas. Militares do Corpo de Bombeiros realizaram o combate as chamas evitando que atingissem as residências vizinhas. Devido a residência ser de madeira, não houve tempo de impedir que fosse consumida.