O município de Alta Floresta se destaca mais uma vez no cenário internacional com suas belezas naturais. Com inscrições abertas no último mês de julho, na noite desta terça-feira (27/09) foi anunciado oficialmente o resultado da 11ª edição do “Concurso Ambiental Colosos De La Tierra 2022”. A Samaúma (Ceiba pentandra) foi a vencedora na categoria internacional, como a maior árvore da América Latina e Caribe.



A Samaúma concorreu entre 22 árvores, através da entidade "A Todo Pulmón Paraguay Respira" com suas medidas de 61 metros de altura, 4 metros de circunferência de tronco e 304 metros quadrados de circunferência de copa.



Atualmente, a área aonde a Samaúma está localizada é um ponto turístico bem frequentado pelos moradores e visitantes nacionais e internacionais. Foi cenário de dois filmes: Vestígio do Tempo (2009), um curta metragem genuinamente produzido pelo Teatro Experimental de Alta Floresta e o filme da Série: O hóspede Americano - plataforma streaming HBO Max - 2021.



A Samaúma está numa área nativa de 87 hectares de Floresta Amazônica, com trilha interpretativa flora e fauna local. A gestão é feita pela Fundação Servir, uma entidade sem fins lucrativos ligada à Igreja Católica, Paroquia Santa Cruz. Está localizada no Sítio Ecológico da Paineira, 3° leste, 28 km da cidade Alta Floresta. Necessário ter autorização para as visitas.



Para participar do concurso, a Fundação Servir, através da Kikue Yasuda, convidou uma equipe composta por representantes da UNEMAT, Campus de Alta Floresta, o prof. Dr. Rubens Rondon, engenheiro florestal, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com os biólogos José Alesando e Adelson Milanez e o Agrônomo Dr. Wagner Gervásio, representando a Fundação Servir. Essa equipe teve a missão de realizar a medição da Samaúma.



"Colosso da Terra" é um concurso anual que teve origem no Paraguai, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação das florestas nativas e o respeito às árvores. Nesse ano de 2022, pela primeira vez, lançaram a edição internacional.