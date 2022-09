Atividade é gratuita e faz parte do projeto ‘Sesc em Ação’, que busca promover o bem-estar aos participantes

Incentivar a prática de atividades físicas é o objetivo do aulão de MAT Pilates, realizado pelo Sesc Alta Floresta, nesta quarta-feira (28), às 20h. A programação tem entrada gratuita. Os organizadores recomendam o uso de roupas leves e que o participante leve sua garrafa de água.

O pilates é uma modalidade esportiva criada na Alemanha, na década de 1920. A criação do método é atribuída a Joseph Pilates, sua intenção era de estimular um conjunto de exercícios que proporcionasse a reeducação corporal e promovesse o equilíbrio, permitindo o controle total dos movimentos do corpo.

A modalidade engloba a realização de mais de 500 posições, com ou sem aparelhos. Uma das vantagens é que pode ser aderida por iniciantes, idosos ou atletas de alto rendimento. Outro benefício é a contribuição para a saúde mental, pois ajuda a trabalhar a concentração e a reduzir a sensação de estresse.

Os exercícios também são recomendados para aliviar dores na região da coluna. O pilates fortalece os músculos, dando a eles mais resistência, auxiliando na prevenção da lombalgia – dor crônica na região lombar.

Cinco benefícios proporcionados pelo pilates

1 – Melhora o equilíbrio: o sistema de exercício do pilates favorece o corpo a adquirir mais estabilidade e firmeza em seus movimentos, aumentando o equilíbrio;

2 – Alivia a coluna: os movimentos fortalecem os músculos, deixando o organismo mais resistentes ao desenvolvimento da lombalgia;

3 – Não tem restrição de idade: a diversidade de exercícios permite que iniciantes, idosos ou atletas de alto rendimento participem;

4 – Pode ser feito sem aparelhos: o pilates tem mais de 500 movimentos e pode ser realizado em estúdio ou ao ar livre, sem a necessidade de aparelhos;

5 – Colabora com a saúde mental: a prática de atividades físicas libera os ‘hormônios da felicidade’ que ajudam a prevenir a depressão e combater a ansiedade.

Pilates no Sesc Fitness Alta Floresta

A unidade do Sesc Fitness Alta Floresta é equipada com um estúdio de pilates e oferece pacotes promocionais com uma ou duas aulas por semana. Clientes Sesc da categoria ‘A’, pagam R$ 80 ao optarem por uma aula; já a categoria ‘B’ tem o custo de R$ 100; e para o público em geral, o valor é de R$140,25. Para duas vezes na semana, o valor para a categoria ‘A’ é de R$120; a categoria ‘B’ paga R$ 150; e o público em geral R$ 221.

*O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Serviço

Aulão de MAT Pilates

Quando: 28 de setembro, às 20h00

Onde: Sesc Alta Floresta (Rua C3 s/n – Setor C)

Gratuito