O caso foi registrado no centro do município de Alta Floresta por volta das 12h nesta terça-feira (27). A vítima pediu ajuda pulando do apartamento onde afirmou que era mantida em cárcere privado. Vítima e suspeito foram encaminhados à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.



Conforme registro da Polícia Militar, a vizinha acionou os militares via 190 informando que no apartamento de cima ao seu havia uma mulher gritando, pedindo ajuda dizendo estar sendo mantida em cárcere privado. Que a vítima de 23 anos pulou do apartamento de cima, pedindo abrigo.



Ao chegar ao endereço, os militares se depararam com o casal e a comunicante no corredor em frente ao apartamento. A mulher acusava o companheiro, de 30 anos, de tê-la agredido. O homem apresentava lesões nas costas e braço e escoriações, afirmou terem sido provocadas pela mulher.



Diante os fatos o casal foi conduzido para registro do caso e encaminhado a Polícia Judiciária Civil.