O acidente foi atendido na manhã desta quarta-feira (28) na vicinal 4ª leste, zona rural do município de Alta Floresta. O condutor de um dos veículos envolvido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e deixado sob cuidados médicos com suspeita de fratura.



Conforme registro de atendimento do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local do acidente, que envolveu uma caminhonete F-4000 e um veículo Gol, o condutor estava em outro veículo aguardando a chegada dos militares.

O homem de 25 anos relatou que saiu sozinho do veículo, se queixava de dores na região abdominal e na cabeça, apresentando suspeita de fratura na rótula do joelho esquerdo.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi conduzido ao Hospital Regional Albert Sabin. As causas do acidente não foram informadas pelo Corpo de Bombeiros.