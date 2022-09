O caso foi atendido e registrado pela Polícia Militar de Alta Floresta na noite desta quarta-feira (28) no bairro Cidade Alta. A idosa foi encontrada amarrada e amordaçada, relatou que a casa foi invadida por dois elemento que queriam roubar a sua aposentadoria.



A polícia foi acionada via 190 por uma vizinha da mulher de 68 anos, comunicando que pouco após às 22h ouviu gemidos e que ao olhar sobre o muro pôde ver a idosa amarrada na área da residência. Acionando imediatamente a polícia para prestar o devido atendimento.



No local os militares tiraram o portão do trilho, adentraram o imóvel enquanto outra guarnição prestava o atendimento a idosa. A residência estava revirada mas os suspeitos não foram encontrados. A idosa relatou aos militares que ouviu batidas na porta, ao atender foi rendida por dois elementos encapuzados, que informaram que queriam o dinheiro da aposentadoria. Idosa foi colocada no banheiro e ameaçada de morte se tentasse sair.



A idosa contou que havia realizado um saque no valor de R$ 300,00 naquele dia, a casa foi toda reviradas, a carteira da idosa não foi encontrada pelos elementos, ela sentiu a falta apenas de um cordão dourado. A idosa estava agitada, mas negou atendimento médico.



O caso foi registrado como roubo e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.