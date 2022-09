Em breve os moradores da parte mais antiga do Bairro Cidade Bela verão o sonho de ter as ruas pavimentadas sendo realizado. Isso porque a Prefeitura de Alta Floresta através da Comissão Permanente de Licitação realizou no dia 19 de setembro, segunda-feira, o procedimento licitatório na modalidade de tomada de preço 013/2022 para a contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica urbana e drenagem de águas pluviais no Bairro Cidade Bela I.

A empresa vencedora foi a Construtora Global e Engenharia Eireli e será responsável pela pavimentação asfáltica na Rua Saldanha da Gama TC-1 e TC-2, Rua Ademar de Barros, Rua Rui Barbosa, Rua Líbero Badaró T1 E T2 e Rua José Garibaldi T1 e T2.

A obra faz parte do Convênio 1226/2022 assinado pela Prefeitura de Alta Floresta com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) para a pavimentação de 7.709,81 metros quadrados.

O valor investido será de R$ 1.493.779,34 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) oriundo de emenda parlamentar destinada pelo senador Jayme Campos no valor de R$ 1 milhão mais a contrapartida do município no valor de R$ 493.779,34.

A licitação está em fase final e deve ser homologada nos próximos dias. A partir daí, o prefeito Valdemar Gamba poderá assinar a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação tão aguardada por centenas de moradores.