O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (29) no bairro Cidade Alta em Alta Floresta. O motociclista perdeu o pé direito após a colisão, seguiu até outro setor onde parou e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O fato repercutiu nas redes sociais momentos após o ocorrido e levantou muitas opiniões sobre o ocorrido.



Informações repassadas a redação do site Nativa News são de que ambos os veículos seguiam em mesmo sentido na avenida Bom Pastor, em um quebra-molas próximo a um mercado, o veículo Jeep Renegade passava um pouco inclinado no momento em que o motociclista passou em alta velocidade atingindo a parte frontal. Após o impacto o veículo não parou, o motociclista saiu atrás do Jeep, populares que estavam no local perceberam que o pé direito do motociclista ficou no meio da via.



Imagens fortes começaram a circular nos grupos de mensagens WhatsApp e o motociclista foi localizado no bairro Jardim Imperial, onde reclamava inconformado a perca do pé. Populares acionaram Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para o atendimento. No local, um policial militar fez os primeiros atendimentos ao homem de 35 anos, estancando o sangramento com aplicação de torniquete até a chegada do Corpo de Bombeiros.



Após a chegada do Corpo de Bombeiros o homem foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde a equipe médica de plantão solicitou a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira) para os procedimentos médicos necessários.



Rondas foram realizadas, mas o condutor do veículo não foi localizado, o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.