Prezando pela transparência e em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura de Alta Floresta através da Secretaria Municipal de Fazenda realizou na noite de quinta-feira (29.09) Audiência Pública de Prestação de Contas para demonstração e avaliação das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2022.

Na audiência, a Direção de Contabilidade demonstrou a execução orçamentária com informações contidas no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), que são formados pela arrecadação das Receitas e Despesas realizadas no período janeiro a agosto deste ano.

A audiência pública foi conduzida pela Diretora de Contabilidade, Ana Lúcia Almeida Santos Sandmann, que apresentou as aplicações em áreas importantes como Saúde, Educação, Assistência Social e Infraestrutura e a consolidação das receitas. Dos R$ 227.230.150,00 estimados na LOA (Lei Orçamentária Anual) R$ 186.734.456,43 já foram arrecadados até o período.

O Secretário Fazenda, Paulo Moreira, destacou a importância de levar para a população as informações sobre as ações da gestão pública. "É importante a gente prestar contas para a sociedade e fazermos a revisão dos nossos números e felizmente as nossas contas estão equilibradas, temos usado os recursos financeiros sabiamente, então, é com grande satisfação que podemos apresentar para a população e estamos vendo que o município está progredindo, a administração do prefeito Chico é atuante e vem trazendo conforto e bem-estar para a nossa população", destacou.

O prefeito Chico Gamba destacou a transparência com a prestação de contas. "É muito importante uma gestão que gosta de trabalhar com a transparência que é necessário e fazer a apresentação de um bom momento que Alta Floresta e está gestão vive", frisou ao agradecer o empenho de todos os secretários, diretores e servidores.

A Audiência Pública contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos – Tuti, secretários, diretores e servidores municipais.