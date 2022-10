Domingo é o dia de votação ao primeiro turno das eleições 2022. O pleito em todo o país deverá ter segurança reforçada e não será diferente no Comando Regional 9 com sede em Alta Floresta, polo do extremo norte de Mato Grosso.



Na manhã desta sexta-feira, major Cunha, que está a frente das operações de rua, anunciou um efetivo de mais de 200 policiais em todo o CR, mas principalmente na sede da 24ª Zona Eleitoral onde as ações serão intensas.



De acordo com o oficial, além do efetivo normal na região, Mais de 60 policiais estariam chegando da capital do estado e vão atuar juntos nos 126 pontos já mapeados pela PM que caminhará junto com os servidores da Justiça Eleitoral, dará segurança ao juiz eleitoral da 24ª Zona assim como terá equipes fazendo rondas nas ruas, avenidas e especialmente nos locais de votação. “Trabalhar no sentido de garantir a democracia, a paz e tranquilidade do pleito”, declarou major Cunha.



Preocupação após eleição

O pleito começa às 7 horas da manhã e encerramento às 16 horas. Com extrato de votação em cada urna e resultado preliminar anunciado pouco tempo depois, eleitores devem ir às ruas, fato que preocupa a PM.

“Independente de cor partidária, a PM estará nos pontos para garantir que todos façam suas manifestações ou comemorações de forma pacífica e democrática ou do contrário, a pessoa que cometer exageros poderá, ao invés de comemorar uma vitória, ser detida e levada à Delegacia”, finalizou.