O acidente foi há cerca de uma hora, no trecho da rodovia entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum envolvendo um ônibus da empresa Genesis Tour, um GM Meriva prata e carreta Scania branca. Três pessoas morreram, informa a concessionária Rota do Oeste.

Duas delas estavam no carro, cor marrom. Suas identidades estão sendo apuradas. Mais duas foram socorridas e hospitalizadas. Outra ficou ferida levemente.

De acordo com uma fonte, o carro seguia sentido Lucas do Rio Verde e ficou com a frente completamente destruída, bem como parte da lateral direita. O ônibus estava Sinop-Cuiabá, teve a frente danificado e saiu da pista. A carreta foi atingida na lateral e teve três pneus danificados.

A concessionária informa que o tráfego em siga e pare e as equipes da resgate estão no local (que não tem sinal de celular) realizando o atendimento.

Os corpos serão encaminhamos a uma funerária em Lucas do Rio Verde para necropsia.