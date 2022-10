Fuso horário do Estado é de uma hora a menos do praticado em Brasília Brasília

As eleições gerais deste ano, que ocorrem neste domingo (2), terão horário de votação das 7h às 16h em todo o Estado. A mudança se dá por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que decidiu pela uniformização do horário de votação em todo o país, tomando como base o horário do Distrito Federal (Brasília). O fuso horário praticado em Mato Grosso é de uma hora a menos que em Brasília.

Conforme o presidente do TRE, o desembargador Carlos Alberto da Rocha, o horário de votação será praticado em todo o Estado, até nas regiões que adotaram o fuso do estado, como cidades na região do Araguaia.

"O Estado de Mato Grosso é uno. Então todo o Estado a votação será das 7h às 16h, não interessa se o Araguaia segue o horário de Brasília ou não", disse à imprensa.

A uniformização nacional do horário de votação foi aprovada de maneira unânime em dezembro de 2021 pelo pleno do TSE. A Justiça Eleitoral orienta que o eleitor se atente para a nova mudança e ainda orienta que o eleitor consulte antecipadamente seu local de votação a fim de evitar transtornos.

Além de Mato Grosso, eleitores do Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará terão a votação iniciada uma hora antes. Já no Acre, a votação começará duas horas mais cedo e, em Fernando de Noronha, uma hora mais tarde.