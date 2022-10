Dois Fiat Uno se envolveram em um acidente nesta segunda-feira na Rodovia MT-208, núcleo urbano de Alta Floresta sentido Carlinda. Informações do motorista de um dos veículos são de que conduzia o carro sentido entrada do município quando em frente ao Laticínio o outro veículo apareceu de repente tentando ultrapassagem, bateu na lateral e capotou em seguida.



No segundo veículo tinham dois ocupantes, de 21 e 22 anos. “Eu estava tranquilo quando ele tentou passar e aconteceu o choque na lateral do carro que eu estava. Joguei para o lado e o carro dele saiu da pista e capotou umas três vezes”, lembra Valkimar Pereira Araújo que estava num carro emprestado. “Saí de Carlinda para vir até Alta Floresta dar baixa na minha carteira. Como vendi minha caminhonete, um amigo disse que eu poderia usar o carro dele e acaba me acontecendo esse acidente”, lamentou.



Os dois ocupantes do outro carro foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional. “O motorista tinha escoriações nos membros e um corte contuso na região da face”, informou soldado Máximo, do Corpo de Bombeiros.

“Mas os dois foram deixados conscientes e orientados no Pronto Socorro”, acrescentou.



Polícia Militar registrou o Boletim de Acidente e encaminhou à Delegacia de Polícia Civil.