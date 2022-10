Em dois terrenos próximos do perímetro urbano, Ivonete e Adelino produzem alface, almeirão, cebolinha, rúcula, salsa, cebolinha, coentro, entre outros, no sistema hidropônico

Com produção diária de 210 maços de hortaliças hidropônicas nos 12 meses do ano, Ivonete Rocha, de 43 anos e Adelino Altini, de 62, atendem lanchonetes, supermercados e clientes que vão às compras diretamente na área de produção, na cidade de Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá).

Com assistência técnica da Empaer, o casal diz estar contente com o resultado de tanto investimento associado a muito trabalho. Adelino, conhecido como Italiano, conta que há 20 anos está no local, uma área bem próxima do perímetro urbano. No começo era funcionário, mas o então chefe, na época, foi embora o deixando sozinho. Com o desafio de dar continuidade na lida, decidiu assumir e, desde então, acorda junto com a esposa todos os dias às 3h30 da madrugada para darem conta de tanto trabalho que o ofício exige.

Para Italiano, colher, hoje, o resultado de tanto esforço é graças à parceria com a Empaer, por meio do acompanhamento e troca de experiência junto com o técnico Leocir José Dellani, que define a vida do agricultor familiar com desafios, muito trabalho e glórias também. “Tivemos várias intempéries, desde problemas com a adubação, pragas e doenças, mas tudo foi contornado. Hoje, o casal é referência no segmento na cidade.”.

Para Leocir, o segredo, além da persistência, foi seguir as recomendações. “Teve momento que busquei informação, porque também tive dúvidas, mas tudo foi superado. Ver um produtor feliz e realizado, não tem preço”.