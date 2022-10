Militares apreenderam diversos maquinários utilizados na atividade; suspeito afirmou não ter autorização de órgãos competentes

O Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu, na manhã desta segunda-feira (03.10), um homem por crimes contra o meio ambiente e extração irregular de minérios, na Comunidade do Róla, no município de Alto Paraguai (199 km de Cuiabá).

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados, por volta das 10h30, para se deslocarem até às margens do Rio Pari, pois havia atividade de garimpagem irregular, com extração de ouro e diamante.

Assim que chegaram no local da ocorrência, identificaram o suspeito. Aos militares, ele afirmou que não teria autorização dos órgãos competentes para realizar a atividade.

Ainda conforme o suspeito, um outro homem seria o responsável por desmatar o local. No entanto, ele não foi encontrado.

Durante varredura, os militares apreenderam três motores estacionários, quatro peneiras, dois compressores de ar, dois pares de roupa de mergulho e kit mergulho.

Além disso, também foram encontrados um enxadão, uma rede de pesca e duas bombas d'água. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Diamantino para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar, de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou disque-denúncia 0800.065.3939.