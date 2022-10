‘Scooby! O Filme’, ‘O Bom Dinossauro’, ‘O Touro Ferdinando’ e ‘Hotel Transilvânia 3’ estão entre os filmes que serão exibidos durante o mês das crianças

O mês das crianças é comemorado com uma série de animações que serão exibidas em sessões especiais do CineSesc no Sesc Arsenal, Dr. Meirelles, Alta Floresta, Cáceres e Rondonópolis, entre os dias 6 e 30 de outubro. A entrada é gratuita e não é preciso retirar ingresso para assistir.

O projeto CineSesc é promovido pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Sesc-MT, com a finalidade de democratizar o acesso à cultura. O diretor regional da entidade, Carlos Rissato, destaca que o cinema é uma das programações mais procuradas e a instituição investe devido ao seu reconhecido capital de entretenimento. “A seleção de filmes de outubro está especial para as famílias curtirem o melhor do cinema infantil, celebrando essa data tão alegre e criando novas memórias”, diz Rissato.

Entre os títulos, está em cartaz o clássico ‘Scooby! O Filme’. Na trama, Scooby e Salsicha se empenham para solucionar o mistério do cão fantasma. A dupla atrapalhada descobre um legado secreto de Scooby e um destino jamais pensado desde que se conheceram acaba se desenrolando.

A jornada do dinossauro Arlo pode ser acompanhada em ‘O Bom Dinossauro’. Arlo começa a buscar o caminho de volta para casa após um evento triste. Durante o percurso, ele ganha a companhia de um menino, chamado Spot, que irá transformar sua vida e seu coração.

O touro com temperamento dócil, Ferdinando, é a grande estrela de ‘O Touro Ferdinando’. Esse personagem com alma alegre e um coração gigante prefere observar as flores a ganhar competições de tourada. Uma confusão faz com que Ferdinando seja selecionado acidentalmente para brilhar em Madri, na Espanha, e a história assume um rumo inesperado.

