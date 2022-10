Aconteceu na manhã desta terça-feira (04.10), no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, a reunião extraordinária conjunta entre a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, com o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, e o administrador Carlos do Nascimento Silva.

A reunião foi convocada pelo presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Claudinei de Souza Jesus, e teve o objetivo de recepcionar, discutir, entre decisões, sobre o Projeto de Lei nº 2.201/2022 de iniciativa do Executivo Municipal, que trata sobre a organização administrativa do município de Alta Floresta, e o Projeto de Lei nº 2.202 também do Executivo, que dispõe sobre o estatuto dos profissionais da educação básica pública municipal e respectivo plano de cargos, carreiras e salários da categoria.

O secretário Robson Quintino explicou para os vereadores cada proposta enviada pelo executivo municipal para apreciação no Poder Legislativo. Participaram da reunião os vereadores Marcos Roberto Menin, Douglas Teixeira, Francisco Ailton e a vereadora Ilmarli Teixeira. A reunião contou com o apoio do Secretário de Divisão Parlamentar, José Tito dos Santos.

Os projetos de lei seguem regime normal de tramitação e serão analisados pelas comissões competentes antes de serem apreciado pelo soberano plenário.