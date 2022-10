A fatalidade foi registrada por volta das 22h nesta terça-feira (04) na zona rural do município de Alta Floresta. A vítima de 26 anos era servidor da concessionária de distribuição e manutenção de energia elétrica.



Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, a concessionária foi acionada para atender a falta de energia elétrica na região próximo a rodovia MT-419, sentido a Pista do Cabeça próximo a fazenda Carolina.

Durante o atendimento, a chave foi "batida" em outro ponto da rede, eletrocutando o jovem que prestava os serviços de reparo para o restabelecimento da energia elétrica. Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar os primeiros atendimentos, mas o jovem estava em óbito no topo do poste, onde utilizava todos os equipamentos de segurança necessários, ficando preso durante a descarga.



Polícia Judiciária Civil foi acionada para registro da ocorrência. Perícia Oficial e Identificação Técnica esteve no local.

Concessionaria emite nota de pesar

A Energisa informa com pesar a morte do colaborador Tiago Ferreira Novaes, de 26 anos. Tiago era eletricista na (re)energisa, do Grupo Energisa. O colaborador foi vítima de uma descarga elétrica, quando fazia o trabalho de reparo de rede na região rural de Alta Floresta, na noite dessa terça-feira.

As causas são investigadas pelas autoridades competentes, com toda a colaboração da equipe de segurança e saúde da (re)nergisa, que também está em contato com amigos e familiares do funcionário, dando o apoio necessário neste momento tão difícil para todos.