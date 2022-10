Televisor, ar-condicionado, impressora, computadores, ferro elétrico, batedeira, aparelho de som, nobreak, telefone, celular, liquidificador e muitos outros equipamentos elétricos que já não funcionam mais e os donos não sabem onde descartar, o Lions Clube é o local. Mas somente até esta sexta-feira, dia 7 de outubro. O material será enviado a uma indústria de recicláveis, vendido e todo o valor arrecadado, será revertido ao Hospital de Câncer de Cuiabá.

A ação do Lions Clube de Alta Floresta tem resultado em boa arrecadação para a unidade de saúde que é referência em tratamento de câncer no estado de Mato Grosso e ainda “ajudado a não poluir o meio ambiente, pois sabemos que tem pessoas que descartam lixo eletrônico como esses aqui até mesmo em beira de estrada. Os moradores não têm um lugar adequado ou não sabem onde levar, descartar. Mas aqui está a oportunidade e o prazo é até sexta-feira aqui no Lions Clube”, explicou Marcos Gallo, presidente do clube de serviço.

O Lions Clube de Alta Floresta está localizado no final do setor E, 100 metros à direita ou na Avenida Rotary Internacional. Desde o Dia D, em 1º de outubro o clube de serviço tem recebido material. “Já tem umas três toneladas, mas esperamos um volume ainda maior que será revertido para o Hospital do Câncer e também significa menos lixo eletrônico no meio ambiente”, finalizou Gallo.